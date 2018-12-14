Eski Milletvekili Aras İçin TBMM'de Cenaze Töreni

Vefat eden eski milletvekili Abdulhalim Aras için TBMM'de tören düzenlendi.
Törene, Aras'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter
Yardımcısı İbrahim Hakkı
Polat, Türk Parlamenter Birliği Başkanı Nevzat Pakdil
, bazı milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.
Aras'ın cenazesi, Kocatepe
Camisi'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka
Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1925 yılında Develi
'de doğan Abdulhalim Aras, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Anavatan Partisi
Kurucu Üyesi olan Aras, 12. Dönem'de Kayseri
, 13. Dönem'de Siirt
, 17 ve 18. Dönem'de ise Kocaeli
milletvekilliği yaptı.
Milletvekili
14 Aralık 2018 Cuma 12:23