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Eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün kurulacak yeni partinin dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi...

Eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, kurulacak yeni partinin dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim etti.

12.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:04Eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün kurulacak yeni partinin dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi...
Eski Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, kurulacak yeni partinin dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim etti.
Partinin kurucular kurulu listesinde yer alan Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün ve beraberindeki partililer ile bakanlık binasına geldi.
Yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığının ilgili birimine teslim eden Üstün ve partililer, yaklaşık 2,5 saat içeride kaldı.
Üstün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, parti kuruluş dilekçesini teslim ettiklerini söyledi.
"Kurucuların tek tek siyasi parti üyeliği sorgulanıyor"
Siyasi Partiler Kanunu'na göre kurucular kurulu listesinde yer alan kişilerin başka bir siyasi partide üyeliğinin olmaması gerektiğini anlatan Üstün, bu konunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sorularak tespit edildiğini belirtti.
Üstün, listenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Kurucuların tek tek siyasi parti üyeliği sorgulanıyor. Bir başka husus, kurucu üyelerin kuruculuklarına engel herhangi bir sabıka kaydı olmaması lazım. Bunu da İçişleri Bakanlığının Hukuk Müşavirliği inceliyor. Biraz kurucu sayımız fazla ama artık eli kulağında aldığımız bilgilere göre. Alındı belgesiyle birlikte hukuki süreç tamamlanmış olacak. Yarın saat 10.00'da Bilkent Otel'de partimizin adı, kurucular kurulu, amblemi ve programının tanıtımı olacak. 150 civarında bir kurucular kurulu üyesi var."

Ayhan Sefer Üstün, İbrahim Ayhan, Selçuk Özdağ, Politika

Kaynak: AA

Politika

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