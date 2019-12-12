Haberler » Politika » Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu - Haberler

Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu

Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, "Partimizin kuruluşu gerçekleşti ve tüzel kişilik kazandı.

12.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:00Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu
Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, "Partimizin kuruluşu gerçekleşti ve tüzel kişilik kazandı. Vatana, millete hayırlı olsun." dedi.
Ayhan Sefer Üstün, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki yeni partiye ait başvuru işlemlerinin İçişleri Bakanlığında sonuçlanmasının ardından açıklama yaptı.
"Partimizin kuruluşu gerçekleşti ve parti tüzel kişilik kazandı. Vatana, millete hayırlı olsun." diyen Üstün, Türkiye siyasetine yeni bir parti kazandırdıklarını ifade etti.
Partilerinin yeni bir alternatif olarak doğduğunu belirten Üstün, "Bundan sonrası Allah'ın takdiri, milletimizin desteği. Partimizin örgütlenme çalışmaları hızla sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
Ayhan Sefer Üstün, partinin tanıtım toplantısının yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ayhan Sefer Üstün, Ahmet Davutoğlu, Milletvekili, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

18:27 Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı - Haberler
18:27 Vali Çakacak ve Rektör Çomaklı'dan Eskişehirsporlu futbolculara ziyaret - Haberler
18:26 Eskişehir İş Konseyi kuruluyor - Haberler
18:26 Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Kongresini yaptı - Haberler
18:17 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Haberler
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Haberler
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Haberler
17:16 YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Haberler
16:16 İspanya'da toplu cinsel istismar görüntülerini yayınlayan kişiye 18 ay hapis cezası - Haberler
12.12.2019 18:43:00