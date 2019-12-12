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Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu

Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, "Partimizin kuruluşu gerçekleşti ve tüzel kişilik kazandı.

12.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:06
Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün, "Partimizin kuruluşu gerçekleşti ve tüzel kişilik kazandı. Vatana, millete hayırlı olsun." dedi.
Ayhan Sefer Üstün, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki yeni partiye ait başvuru işlemlerinin İçişleri Bakanlığında sonuçlanmasının ardından açıklama yaptı.
"Partimizin kuruluşu gerçekleşti ve parti tüzel kişilik kazandı. Vatana, millete hayırlı olsun." diyen Üstün, Türkiye siyasetine yeni bir parti kazandırdıklarını ifade etti.
Partilerinin yeni bir alternatif olarak doğduğunu belirten Üstün, "Bundan sonrası Allah'ın takdiri, milletimizin desteği. Partimizin örgütlenme çalışmaları hızla sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
Ayhan Sefer Üstün, partinin tanıtım toplantısının yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.
Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu

Ayhan Sefer Üstün, Ahmet Davutoğlu, Milletvekili, Politika

Kaynak: AA


Politika

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