23 Kasım 2018, 15:22
»»

Eski Milletvekili Çakıroğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Milletvekili Çakıroğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

15. ve 16. dönem Trabzon milletvekilliği yapan Ömer Çakıroğlu'nun cenazesi, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi.

15. ve 16. dönem Trabzon milletvekilliği yapan Ömer Çakıroğlu'nun cenazesi, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da hayatını kaybeden 91 yaşındaki Çakıroğlu'nun cenazesi, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kıyıcık Mahallesi'ndeki Kavak Camisi'ne getirildi.

Burada, Mehmet Şevket Çakıroğlu'nun gece vefat eden eşi Nezahat Çakıroğlu ile aynı yerde kılınan cenaze namazının ardından Çakıroğlu'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Sağanak nedeniyle cami içerisinde kılınan cenaze namazına, merhumun yakınları, Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Eski Milletvekilleri Mehmet Çakıroğlu ve Kemalettin Göktaş, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kıyıcık,Ankara,Trabzon
23 Kasım 2018 Cuma 15:22