Eski Milletvekili Çakıroğlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

15. ve 16. dönem Trabzon
milletvekilliği yapan Ömer Çakıroğlu'nun cenazesi, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi. Ankara
'da hayatını kaybeden 91 yaşındaki Çakıroğlu'nun cenazesi, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Kıyıcık
Mahallesi'ndeki Kavak
Camisi'ne getirildi.
Burada, Mehmet Şevket
Çakıroğlu'nun gece vefat eden eşi Nezahat Çakıroğlu ile aynı yerde kılınan cenaze namazının ardından Çakıroğlu'nun cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Sağanak nedeniyle cami içerisinde kılınan cenaze namazına, merhumun yakınları, Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma
Komutanı Halil Şen
, Eski Milletvekilleri Mehmet Çakıroğlu
ve Kemalettin Göktaş
, Sancaktepe
Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Of Kaymakamı Eyüp
Fırat, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu
, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kıyıcık,Ankara,Trabzon