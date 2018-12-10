Eski Milletvekili Dağyar Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Abdullah Cengiz
Dağyar vefat etti.
Dağyar'ın cenazesi, yarın Antalya Muratpaşa
Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Uncalı Mezarlığında toprağa verilecek.
Antalya'da, 1932 yılında dünyaya gelen Dağyar, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Antalya Demir Çelik
Sanayi'nde idareci olarak görev yapan Dağyar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığında bulundu.
Dağyar, 17 ve 18'inci dönem Antalya milletvekilliği yaptı.
Abdullah Cengiz,Milletvekili,Antalya
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:30