Eski milletvekili Karadeniz, toprağa verildi

Vefat eden eski Giresun Milletvekili
Mehmet Ali Karadeniz
(82), memleketi Görele
'de toprağa verildi.
Naaşı Görele ilçesine getirilen Karadeniz için, Cumhuriyet Meydanında cenaze töreni düzenlendi.
Karadeniz'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Türkelli Köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Karadeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, eski Devlet Bakanı Burhan Kara, 24. Dönem Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Görele'de 1937 yılında doğan Karadeniz, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. İsveç, İngiltere, Romanya ve Almanya'da mesleki ihtisasını gerçekleştiren Karadeniz, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.
18. Dönem Giresun Milletvekili olarak Meclise giren Karadeniz, evli ve 4 çocuk babasıydı.