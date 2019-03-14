Eski Milletvekili Külünk, Gençlerle Buluştu

Kaynak: AA

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi.Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir temsilciliğinin Ağalar Konağında düzenlediği "Tecrübe konuşuyor gençler dnliyor" programına katılan Külünk, iman ve İslam çizgisinden ayrılmadan yeni nesillerin yetişmesi gerektiği söyledi.Merhametin, barışın, adaletin, sevginin, toleransın esas olduğu bir toplum inşasının önemine işaret eden Külünk, şunları kaydetti:"Güzel ahlakı esas alacak, şahsiyet ve karakteri esas alacak, varlıkla barış içerisinde olacak, sema, toprak, toplumla barış içerisinde olacak, hak ve hukuku esas alacak bu toprak ve vatanın çıkarlarını her şeyin fevkinde görecek iddialı nesil yetiştirebilmek önemlidir. Toplumda dengenin sağlandığı merhametin, barışın, adaletin, sevginin toleransın esas olduğu bir toplum inşasını başaracak insan ve nesil yetiştirmekte mesele. Eğer bunları başaramazsak merak etmeyin gemiyi kullanacak birileri mutlaka çıkar. Bu ülkenin 15 Temmuz gibi ağır bir badire atlattığı yakın tarihte, bir hain örgütün insanımızı elimizden çalan, bu topraklara ihanet edecek hale getiren bir örgütün, 15 Temmuz akşamındaki kalkışmasının iyi okunması lazım."Programa AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir ve gençler katıldı.