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Eski Milletvekili Külünk'ten Vali Epcim'e ziyaret

AK Parti 24 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

23.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:33 Eski Milletvekili Külünk'ten Vali Epcim'e ziyaret
AK Parti 24 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

İlim Yayma Cemiyeti Şubesi tarafından düzenlenen "Son Gelişmeler Işığında Türkiye" başlıklı konferansa katılmak üzere Bayburt'a gelen eski İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti. Vali Epcim, kendisini Bayburt'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ettiği Külünk'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Külünk ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek Bayburt'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Metin Külünk, AK Parti, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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