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Eski milletvekili Metin Külünk'ten Vali Cüneyt Epcim'e ziyaret

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

23.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:58 Eski milletvekili Metin Külünk'ten Vali Cüneyt Epcim'e ziyaret
Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Valisi Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.
İlim Yayma Cemiyeti Bayburt Şubesince düzenlenen "Son Gelişmeler Işığında Türkiye" konulu konferansa katılmak üzere Bayburt'a gelen Külünk, Vali Epcim'i makamında ziyaret etti.
Vali Epcim, ziyaretten dolayı Külünk'e teşekkür ederek, kendisini Bayburt'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Külünk ise Vali Epcim'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek Bayburt'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cüneyt Epcim, Metin Külünk, AK Parti, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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