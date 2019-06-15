15.06.2019 12:33
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Eski milletvekili Nazikoğlu için TBMM'de tören

Eski milletvekili Nazikoğlu için TBMM

Vefat eden eski Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu (81) için TBMM'de tören düzenlendi.

Vefat eden eski Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu (81) için TBMM'de tören düzenlendi.
Törene, Nazikoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile bazı eski milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.
Mustafa Nazikoğlu'nun naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ardeşen'de 1938'de doğan Nazikoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi.
18. Dönem Rize Milletvekili olarak Meclise giren Nazikoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.
Kaynak: AA
Rize, Milletvekili, Politika

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