26.06.2019 17:46
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Eski milletvekili Öğüten'in acı günü

Eski milletvekili Öğüten

AK Parti 22. Dönem Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in hayatını kaybeden annesi toprağa verildi.

AK Parti 22. Dönem Karabük Milletvekili Ali Öğüten 'in hayatını kaybeden annesi toprağa verildi.
Rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören Emine Öğüten'in (84) cenazesi, Yeşil Mahallesi'ndeki evinden alınarak 120 Evler Camisine getirildi.
Burada kılınan cenaze namazına, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş , Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili , Vali Yardımcısı Barbaros Baran, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Öğüten'in cenazesi, kılınan namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: AA
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