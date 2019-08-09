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Eski milletvekili Özlek için TBMM'de cenaze töreni

Vefat eden AK Parti Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

09.08.2019 12:28 Eski milletvekili Özlek için TBMM'de cenaze töreni
Vefat eden AK Parti Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Özlek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile bazı eski milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.
Özlek'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.
1939 yılında Suruç'ta dünyaya gelen Özlek, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanlığı, Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanlığı yaptı.
AK Parti Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Özlek, evli ve 10 çocuk babasıydı.

Milletvekili, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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