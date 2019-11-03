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Eski Milletvekili Recai Berber'in acı günü

Eski milletvekillerinden Recai Berber'in, kayınvalidesi Remziye Münger, son yolculuğuna uğurlandı.

03.11.2019 16:14Eski Milletvekili Recai Berber'in acı günü
Eski milletvekillerinden Recai Berber'in, kayınvalidesi Remziye Münger, son yolculuğuna uğurlandı.
23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Manisa milletvekili olan Recai Berber'in kayınvalidesi Remziye Münger için, Kırkağaç Çiftehanlar Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kırkağaç Kaymakamı Murat Küyükköse, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa il ve ilçe teşkilatları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Remziye Münger'in cenazesi Kırkağaç Çiftehanlar Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç Belediye Mezarlığı'na defnedildi.

Güncel

Kaynak: AA

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