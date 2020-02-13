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Eski milletvekili Türkoğlu'nun cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi

Vefat eden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu, memleketi Osmaniye'de defnedildi.

13.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14Eski milletvekili Türkoğlu'nun cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi
Vefat eden eski MHP ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin , memleketi Osmaniye'de defnedildi.
Türkoğlu'nun cenazesi, dün TBMM'de düzenlenen resmi törenin ardından Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi.
Düziçi Merkez Hacılar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, mülki erkan ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.
Düziçi İlçe Müftüsü Ramazan Sancak tarafından kıldırılan namazın ardından Türkoğlu'nun cenazesi, Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: AA

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