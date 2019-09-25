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Eski milletvekili Yüzügüler son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de vefat eden eski Aydın milletvekili Mehmet Yüzügüler (72), memleketi Nazilli ilçesinde toprağa verildi.

25.09.2019 15:02Eski milletvekili Yüzügüler son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de vefat eden eski Aydın milletvekili Mehmet Yüzügüler (72), memleketi Nazilli ilçesinde toprağa verildi.
Tedavi gördüğü İzmir'deki hastanede yaşamını yitiren Yüzügüler'in cenazesi, helallik için önce Altıntaş Mahallesi'ndeki evine ardından, 1984-1987 yıllarında başkanlık yaptığı Nazilli Belediye binası önüne götürüldü.
Burada Yüzügüler'in öz geçmişi okundu.
Daha sonra Yüzügüler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Koca Camisi'ne getirildi.
Yüzügüler'in oğlu Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, burada taziyeleri kabul etti.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüzügüler'in cenazesi, Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Yüzügüler'in yakınları, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, eski bakanlar Ali Rıza Gönül, Murat Başesgioğlu ve Şakir Şeker ile eski Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve vatandaşlar katıldı.
Mehmet Yüzügüler, 18. Dönem'de Aydın milletvekilliği yapmıştı.

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Kaynak: AA

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