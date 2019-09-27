Haberler » Güncel » Haber

Eski milletvekilinden Havza'da ziyaretler

Eski Samsun Milletvekili İrfan Demiralp, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

27.09.2019 16:34Eski milletvekilinden Havza'da ziyaretler
Eski Samsun Milletvekili İrfan Demiralp, Havza'da ziyaretlerde bulundu.
Demiralp, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.
Özdemir'e hayırlı olsun temennisinde bulunan Demiralp, "İlçemiz için her zaman göreve hazırım." ifadesini kullandı.
Özdemir de Demiralp'in Havza'nın önemli simalarından olduğunu vurgulayarak, "Sayın vekilimizin ziyareti bizleri memnun etmiştir. İlçemizin yetiştirdiği ender siyasetçiler arasında bulunan Sayın Demirlap'e teşekkür ederim. Bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak bizlere güç katacaktır." dedi.
Havza Ziraat Odasını da ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Bünyamin Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Demiralp, ardından avukatlık bürosunda eski Belediye Başkanı Murat İkiz ile görüştü.

Sebahattin Özdemir, Milletvekili, Samsun, Havza, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:22 Çavuşoğlu: "Kesinlikle burada özellikle derinlik konusunda Amerika'dan farklı sesler geliyor.
20:22 FETÖ'nün mahrem imamına hapis
20:22 Gaziantep'te PTT şubesinden silahlı soygun
20:21 Soylu: "(Afetlere karşı alınacak tedbirler) Bu konuda dünyada en iyi olmalıyız"
20:21 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremle ilgili açıklama
20:20 İstanbul'daki deprem
20:20 "Parti olarak bağımsız aday Said'i destekleyeceğiz"