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Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı

İstanbul DHAAK Parti İstanbul eski Milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.

08.10.2019 16:00Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı
İstanbul DHA
AK Parti İstanbul eski Milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.
Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri
-Detaylar



Gülseren Topuz, Milletvekili, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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