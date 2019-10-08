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Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu silahla kendini yaraladı

Eski İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz, evinde kendisini silahla yaraladı.

08.10.2019 16:09

Eski İstanbul milletvekili Gülseren Topuz'un 37 yaşındaki doktor oğlu Berk Topuz evinde kendisini silahla vurarak yaraladı. Kolundan yaralanan Topuz hastaneye kaldırıldı.

EVİNDE SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu.

Gülseren Topuz

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz'un oğlu silahla kendini yaraladı

İstanbul Üniversitesi, Gülseren Topuz, İstanbul, Politika, Güncel

Kaynak: DHA

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