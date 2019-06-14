Eski milletvekilleri Gönül ve Nazikoğlu vefat etti

Eski Rize Milletvekili
Mustafa Nazikoğlu ile eski Ordu
Milletvekili Mustafa Kemal Gönül vefat etti.
Nazikoğlu için yarın Meclis'te saat 12.00'de cenaze töreni düzenlenecek.
Mustafa Nazikoğlu'nun naaşı, buradaki törenin ardından öğle vakti Kocatepe
Cami'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Ardeşen
'de 1938'de doğan Nazikoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesini bitirdi. 18. Dönem Rize Milletvekili olarak Meclise giren Nazikoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.
Mustafa Kemal Gönül'ün vefatı
TBMM'de 15. Dönem görev yapan eski Ordu Milletvekili Gönül için bugün İstanbul
Levent Afet Yolal Cami'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Gönül'ün naaşı, Ulus
Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ordu'da 1922'de doğan Gönül, ortaokulu bitirdikten sonra serbest ticaretle uğraştı. Gönül, evli ve 4 çocuk babasıydı.