Eski milli futbolculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski milli futbolcular Rüştü Reçber ile Nihat Kahveci, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

3. Kayseri Kitap Fuarı'nda söyleşiye katılan eski milli futbolculardan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber ile Nihat Kahveci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Reçber, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde dün Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak grupta liderliğini sürdüren A Milli Takımı tebrik etti.

Türkiye'nin bir aksilik olmaması durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirten Reçber, şöyle konuştu:

"Mücadelelerinden dolayı milli takımımızı kutluyorum. Şu an askerimiz Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürüyor. Dünyanın farklı yerlerinde futbol oynayan kardeşlerimiz var. Bunların Barış Pınarı Harekatı paylaşımlardan dolayı karşı karşıya kaldıkları durumlar oldu. Bunlardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Biz Türk insanıyız, Türk milletinin evlatlarıyız. Dolayısıyla ülkemizi ilgilendiren bir durumda doğal olarak tepkimizi, haklı olduğumuz bir konuysa bu konuyla ilgili düşüncelerimizi ifade etme özgürlüğüne sahibiz. Bu arkadaşlarımız da bunu yapmıştır. Milli takımdaki arkadaşlarımızın dünkü maçtaki asker selamı da çok anlamlıdır. Sonuçta bizi temsil eden ordumuz şu anda ülkenin ferahı için ve Suriyelilerin de huzura kavuşması için gerekli bir harekat başlatmıştır."

Reçber, Türk milletinin birlik ve bütünlük içinde hareket ettiğini, yurt dışında oynayan futbolcuların da bu şekilde hareket etmesinin son derece normal olduğunu dile getirdi.

Harekata desteklerinden dolayı tepki çekenler olduğunu anımsatan Reçber, "Sorunlarla karşılaşanlar vardır ama unutmasınlar ki arkalarında Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti vardır." dedi.

Nihat Kahveci: "2020'ye giderek gereken cevabı vermiş olacağız"

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de Barış Pınarı Harekatı'ndan Türkiye'nin alnının akıyla çıkacağına inandığını söyledi.

"İnşallah ülkemiz istediği hedeflere ulaşacak" diyen Kahveci, şunları kaydetti:

"Sonuçta ister istemez her zaman olduğu gibi yurt dışında bize karşı görüşler var. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece kimse bize zarar veremez. Son oynadığımız milli maçtaki duruş da bunun bir ifadesiydi. Sonuçta saha içinde ve dışında çok güzel bir beraberlik gösteren bir milli takımımız vardı. Hepsine mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2020'ye giderek de inşallah her türlü polemiğe karşı gereken cevabı vermiş olacağız. Bazı futbolcularımızı kadro dışı bırakıyorlar paylaşımlarından dolayı. Biz onlara sahip çıkmalıyız ki sahip de çıkıyoruz."

Kaynak: AA