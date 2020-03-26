Cezaevi firarisiyle yakalanan Yağmur Aşık serbest bırakıldı

Eski Milli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, Düzce 'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Gözaltına alınan Yağmur Aşık sorgusu sonrası serbest bırakılırken, firari şahıs cezaevine gönderildi.

JANDARMA DURDURMAK İSTEYİNCE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölormanı Köyü'nde yaptığı uygulama sırasında lüks bir aracın jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Aracın sürücüsü olan şahıs kendisini durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını sürerek jandarma astsubaya çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Ardından ise jandarma ekipleri aracı takibe alarak Cumayeri sapağı mevkiinde yakaladı.

YAĞMUR AŞIK SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan şahıslardan birisinin cezaevi firari E.S. diğerinin ise eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık olduğu anlaşılmış ve kişiler Düzce Adliyesi'ne çıkartıldı. Yapılan sorgunun ardından Yağmur Aşık serbest kalırken, cezaevi firarisi E.S. tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA