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Eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi

Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi.

11.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:30
Eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi
Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan eski milli güreşçi Ahmet Ayık ameliyat edildi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, geçirdiği operasyon sonrasında stent takılan Ahmet Ayık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle milli güreşçi İbrahim Bölükbaşı'nın da çapraz bağından operasyon geçirdiği aktarıldı.
Açıklamada, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve milli takım antrenörü Abdullah Çakmar'ın ziyaret ettiği sporcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği ve en kısa sürede mindere döneceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Ayık, Spor

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