Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski kalecilerinden olan Nihat Akbay 75 yaşında vefat etti.
24.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:38
A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecilerinde Nihat Akbay, vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımı'mızın eski kalecilerinden Nihat Akbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Beykoz ile Galatasaray kulüplerinde uzun yıllar forma giyen ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunan merhum Nihat Akbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Galatasaray ve A Milli Takımı eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Etiketler : A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Futbol, Spor