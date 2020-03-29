Eski milli kaleci Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldı
Reçber'in eşi Işıl Reçber şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirtti
29.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:14
Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.
Reçber'in eşi Işıl Reçber'in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı Açıklaması
Reçber'in eşi Işıl Reçber'in şahsi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Instagram, Dünya