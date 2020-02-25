Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında öldü

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, başkent Kahire 'deki bir askeri hastanede öldü.

1981-2011 yılları arasında Mısır'ı yöneten ve dokuz yıl önce protestolar sonrası ordu tarafından istifaya zorlanan Mübarek 91 yaşındaydı.

Mübarek, Arap Baharı olarak adlandırılan gösterilerde, protestocuların öldürülmeleri yönünde emir vermekten yargılanan ilk liderdi.

Yargılanan ve müebbet hapse mahkum olan Mübarek, temyize başvurmuş ve suçlamaların çoğundan beraat edip Mart 2017'de serbest bırakılmıştı.

Mübarek, Ocak ayında ameliyat olmuş, oğlu Alaa Mübarek Cumartesi günü babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söylemişti.