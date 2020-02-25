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Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında öldü

Hüsnü Mübarek, başkent Kahire'deki bir hastanede hayatını kaybetti.

25.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:35Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 91 yaşında öldü

Eski Mısır Hüsnü Mübarek, başkent 'deki bir askeri hastanede öldü.

1981-2011 yılları arasında Mısır'ı yöneten ve dokuz yıl önce protestolar sonrası ordu tarafından istifaya zorlanan Mübarek 91 yaşındaydı.

Mübarek, Arap Baharı olarak adlandırılan gösterilerde, protestocuların öldürülmeleri yönünde emir vermekten yargılanan ilk liderdi.

Yargılanan ve müebbet hapse mahkum olan Mübarek, temyize başvurmuş ve suçlamaların çoğundan beraat edip Mart 2017'de serbest bırakılmıştı.

Mübarek, Ocak ayında ameliyat olmuş, oğlu Alaa Mübarek Cumartesi günü babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü söylemişti.


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BBC


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