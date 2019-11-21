Haberler » Güncel » Eski muhtar arazi kavgasında Kalaşnikof ile öldürüldü - Haber

Eski muhtar arazi kavgasında Kalaşnikof ile öldürüldü

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde eski mahalle muhtarı İsmail Hakkı Ağaçhanlı (42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Şevket Özağaçhanlı tarafından Kalaşnikof tüfekle vurularak öldürüldü.

21.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:35Eski muhtar arazi kavgasında Kalaşnikof ile öldürüldü

DİYARBAKIR'ın ilçesinde eski mahalle muhtarı İsmail Hakkı Ağaçhanlı (42), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Şevket Özağaçhanlı tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çermik ilçesinin kırsal Ağaçhan Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallenin eski muhtarı İsmail Hakkı Ağaçhanlı ile Şevket Özağaçhanlı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Özağaçhanlı, Kalaşnikof tüfeğiyle Ağaçhanlı'ya ateş açtı. Ağır yaralanan Ağaçhanlı, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ağaçhanlı, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Şevket Özağaçhanlı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem aldı.



Kalaşnikof, Çermik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:04 Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü
11:04 Kızına 74 yaşında ikinci kez hayat verdi
11:04 Tel Abyad'da mutluluk ve hüznü bir arada yaşadılar
11:03 DHA YURT BÜLTENİ-5
11:03 Asfalttan tarlaya... Yargıtay karar verdi, asfalt söküldü (Havadan görüntülerle)
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:04:48