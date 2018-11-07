Eski Muhtar, Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Çıkan Tartışmada 3 Kişiye Kurşun Yağdırdı

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu. Kanlar içinde yere yığılan kişilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay bölgesini çembere alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehane önünde tartışan eski muhtar Ayhan B., yeğenleri Coşkun B., Hakan B. ve Erhan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. silahla ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ayhan B. gözaltına alındı.