Haberler » 3. Sayfa » Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası

Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki eski muhtar Recep Er, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

06.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:58 Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki eski muhtar Recep Er, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay Kdz. Ereğli ilçesi Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı. Kocaali Mahallesi'nin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er'in, sabaha karşı 05.00 sıralarında öldüresiye dövüldüğü ve yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Gözaltına alındığı öğrenilen yeğen Ö.E. ise ifadesinde amcasını yolda yerde kanlar içinde görünce kendine ait araçla hastaneye getirdiğini söyledi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Er'in cenazesine savcı nezaretinde otopsi yapıldı. Er'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Savcılık cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Devlet Hastanesi, Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:47   Avcılar'da erkek doktor, tartıştığı kadın doktoru silahla vurarak yaraladı
01:59   Avcılar'da erkek doktor, tartıştığı kadın doktoru silahla vurarak yaraladı
01:58   Köylerdeki trafoları çalan hırsızları jandarma ekipleri yakaladı
01:44   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:36   Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
10:25   Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
7.11.2019 02:49:00