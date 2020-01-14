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Eski muhtarı öldüren baba ve iki oğluna ağırlaştırılmış müebbet cezası

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eski Hüyüklü Mahallesi Muhtarı Habip Yılmaz'ı silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan baba ve iki oğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

14.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:04Eski muhtarı öldüren baba ve iki oğluna ağırlaştırılmış müebbet cezası
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eski Hüyüklü Mahallesi Muhtarı Habip Yılmaz'ı silahla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan baba ve iki oğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Aydoğan Torun (32) ve Özkan Torun (27) kardeşler ile tutuksuz yargılanan babaları Cuma Torun (59) katıldı.
Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklar, olayda kendilerini korumaya çalıştıklarını iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanıklara "tasarlayarak öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Özkan Torun'a ayrıca Habip Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz'a yönelik hedef gözeterek ateş etmesi nedeniyle "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
Baba Cuma Torun da tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Afşin ilçesi Nazım Kaynak Bulvarı'nda 10 Ekim 2018'de aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunduğu iddia edilen Habip Yılmaz ile Aydoğan Torun ve Özkan Torun arasındaki tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen tartışmada Habip Yılmaz, eşi ve çocuklarının yanında av tüfeğiyle öldürülmüştü.

Habip Yılmaz, Güncel

Kaynak: AA

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