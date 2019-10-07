Eski Müsteşar Erdem'in yargılandığı dava

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davanın ilk celsesi sona erdi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanık Erdem'in savunmasının alınmasına devam edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erdem, örgüt üyesi, yöneticisi olmadığını öne sürdü.

FETÖ'yle mücadele ettiğini aktaran Erdem, Yargıda Birlik Derneğinin kuruluşunu, 2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçiminde yaşananları anlattı.

Örgütün, "vesayetçilere benzer tavırlar sergilemesinin ardından yapıyla mücadele etmeye başladığını" aktaran Erdem, Danıştay, Yargıtay ve Adalet Akademisine yönelik kanun tasarılarının hazırlanmaya başlanmasından sonra örgütün, hükümetle yürüyemeceğini anlayarak 17-25 Aralık sürecini başlattığını ileri sürdü.

FETÖ'ye ilişkin adli ve idari soruşturmalar başlamadan önce kendisinin mücadeleye yönelik adımlar attığını iddia eden Erdem, Yargıtay ve Danıştaydaki örgüt yapılanmasıyla ilgili çalışmasını MİT Müsteşarlığına sunduğunu, bunun ardından da örgüt tarafından tehditler aldığını savundu.

Bakanlıktan da örgüt mensuplarını uzaklaştırdığını öne süren Erdem, "15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi başarılı olsaydı örgütün bir infaz listesinin olduğu söyleniyor, eğer böyle bir liste varsa o listede kesin benim de adım vardır." dedi.

İddianamede kendisinin itirafçı olarak yer aldığını aktaran Erdem, itirafçı olmadığını, örgütle ilgili bildiklerini, mücadelesini anlattığını, iddianamenin eksik soruşturmanın bir ürünü olduğunu ileri sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarını da reddeden Erdem, FETÖ'nün kendisini düşman olarak gördüğünü, hakkındaki soruşturmayı hakkaniyetli bulmadığını iddia etti.

Bakanlığa gelişinde, görev süresince FETÖ'nün bir katkısının bulunmadığını savunan Erdem, örgütün desteğine de hiçbir zaman ihtiyacının olmadığını, 2011'den sonra vesayetçi anlayışı ortaya çıkan örgütün dayatmalarına karşı durduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Erdem hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına hükmederek, duruşmayı 5 Kasım'a bıraktı.

Kaynak: AA