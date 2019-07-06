Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca (60), İzmit'teki evinde intihar etti.

KOMŞULARIN HABER VERMESİ ÜZERİNE POLİSLER GELDİ

Olay akşam saatlerinde, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerindeki lüks sitede meydana geldi. 2002 ile 2007 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bünyamin Karaca'dan haber alamayan komşularının haber vermesi üzerine polis geldi.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDA İNTİHAR ETTİ

Eve giren polisler, Bünyamin Karaca'nın dubleks evinin merdiven boşluğunda intihar ettiğini gördü. Karaca'nın cenazesi, polisin evde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.