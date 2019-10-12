Haberler » Güncel » Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.

12.10.2019 19:44Eski Musul Valisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın, Irak sınırındaki en önemli aşırılıkçılık sebeplerinden birini ortadan kaldıracağını ifade etti.
Nuceyfi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın, Fırat'ın doğusunda Sünni Arapların yaşadığı bölgelerin maruz kaldığı demografik değişimi sona erdireceğini belirtti.
Eski Musul Valisi Nuceyfi, harekatın, Irak'ın batı sınırında aşırılıkçılığa yol açan en önemli sebeplerden birini ortadan kaldıracağını kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Musul, Irak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:20 Japonya'yı tayfun vurdu: 2 ölü
20:19 Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' - (11)
20:18 Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:18 Erzincan'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
20:17 - Telefonda Konuştuğu Kişiye Kızınca Aracıyla Yayaları Ezdi
20:16 "Turizmde rekorlarla devam eden yeni yıllar gelecek"
20:15 Barış Pınarı Harekatı -'Rasulayn kontrol altına alındı' (12)
12.10.2019 20:21:42