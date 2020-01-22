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Eski NBA yıldızı Amar'e Stoudemire, Maccabi'de

Bir dönem NBA'in en önemli yıldız basketbolcuları arasında bulunan 37 yaşındaki oyuncu Amar'e Stoudemire, İsrail ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu.

22.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:05Eski NBA yıldızı Amar'e Stoudemire, Maccabi'de
Bir dönem NBA'in en önemli yıldız basketbolcuları arasında bulunan 37 yaşındaki oyuncu Amar'e Stoudemire, ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu.
Euroleague'de zirve yarışını sürdüren ekiplerden olan Maccabi Tel Aviv, uzun rotasyonuna deneyimli bir ismi dahil etti. Maccabi, NBA'in eski yıldız oyuncularından Amar'e Stoudemire'ı transfer etti. Kulübün resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada, Stoudemire ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
NBA'de Phoenix Suns, New York Knicks, Dallas Mavericks ve Miami Heat formaları ile mücadelen eden 37 yaşındaki basketbolcu, çıktığı 846 maçta 18.9 sayı, 7.8 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları ile oynadı. Deneyimli oyuncu, NBA'e 2002 yılında Suns tarafından 1. tur 9. sıradan seçilmişti.
Amar'e Stoudemire, son olarak İsrail takımı Hapoel Jerusalem forması giydi.
Maccabi Tel Aviv, Euroleague'de 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve averajla 3. sırada yer alıyor.
(İHA)

Maccabi Tel Aviv, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

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