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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

02.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:18 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası
Eski Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu 'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ghosn'un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Japonya, Nissan, Lübnan, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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