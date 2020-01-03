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Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi mahkemeye sevk edildi

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si serbest bırakılırken, 5 kişi mahkemeye sevk edildi.

03.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:03

Eski Üst Yöneticisi (CEO) asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu 'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheli özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğinden çıkarılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, daha sonra Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.

YER HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SERBEST KALDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ayhan Memük, ifadelerini aldığı yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H'yi serbest bırakırken, 5 şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelilerin Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi mahkemeye sevk edildi

Japonya, Nissan, Lübnan, CEO, Güncel

Kaynak: AA


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