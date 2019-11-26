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Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetler 2023 yılına kadar geçerli

Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetlerin 2023 yılına kadar geçerli olduğu açıklandı.

26.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:14Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetler 2023 yılına kadar geçerli
Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetlerin 2023 yılına kadar geçerli olduğu açıklandı.

Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balıkesir il merkezi ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda T.C. kimlik kartı başvurularının 2019 yılı sonunda sona ereceği, sürücü belgesi yenileme başvurularında da aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarının 2020 yılı başından itibaren geçerli olmayacağı duyumlarından kaynaklı algının oluştuğu öğrenilmiştir. Söz konusu duyumlar asılsız olup, vatandaşlarımızın telaşlanmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Türkiye'de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır. Mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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