06 Mart 2019, 10:35
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Eski Öğretim Üyesi İhraç Profesöre Fetö'den 7.5 Yıl Hapis

Eski Öğretim Üyesi İhraç Profesöre Fetö

Kayseri Erciyes Üniversitesi eski öğretim üyesi ihraç profesöre, tutuklu yargılandığı FETÖ davasında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi eski öğretim üyesi ihraç profesöre, tutuklu yargılandığı FETÖ davasında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Kemal A.(49) ve avukatı hazır bulundu.

3 Eylül 2016'da OHAL kapsamında KHK ile ERÜ'deki görevinden ihraç edilen profesör Kemal A., mahkemeye yazılı savunma vererek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

2 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Kemal A.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ Kayseri, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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