Eski Öğretim Üyesi İhraç Profesöre Fetö'den 7.5 Yıl Hapis

Kayseri Erciyes Üniversitesi eski öğretim üyesi ihraç profesöre, tutuklu yargılandığı FETÖ davasında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Kemal A.(49) ve avukatı hazır bulundu.
3 Eylül 2016'da OHAL kapsamında KHK ile ERÜ'deki görevinden ihraç edilen profesör Kemal A., mahkemeye yazılı savunma vererek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
2 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Kemal A.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ
Kayseri, 3. Sayfa
Kaynak: İHA