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Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı

Zonguldak'ta bir lisede fizik öğretmenliği yaparken psikolojik sıkıntılar yaşadığı gerekçesiyle geri hizmete çekilerek memurluk yapmaya başlayan şahıs, eski kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden oldu.

09.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:10

'ta bir lisede fizik öğretmeni iken psikolojik sorunları nedeniyle geri hizmete çekilerek memurluk yapan şahsın, eski kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaralanmasına sebep olduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumun iyi olduğu öğrenildi.

BİLGİSAYAR OYUNU OYNADIĞINI GÖRDÜĞÜ ÖĞRENCİYİ DARP ETTİ

Olay, Kozlu ilçesindeki Endüstri Meslek Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda fizik öğretmeni iken psikolojik rahatsızlıklarından dolayı geri hizmete çekilen ve memur olarak görev yapan 34 yaşındaki Ş.Ö., eski kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü 4. sınıf motor bölümü öğrencisi 18 yaşındaki T.T.'nin başına demir çubukla vurdu.

YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRDI

Kafasından yaralanan öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Başından ve kulağından yaralanan T.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ş.Ö. ise Kozlu Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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