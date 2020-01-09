Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı

Zonguldak 'ta bir lisede fizik öğretmeni iken psikolojik sorunları nedeniyle geri hizmete çekilerek memurluk yapan şahsın, eski kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynayan öğrencinin başına demir çubukla vurarak yaralanmasına sebep olduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumun iyi olduğu öğrenildi.

BİLGİSAYAR OYUNU OYNADIĞINI GÖRDÜĞÜ ÖĞRENCİYİ DARP ETTİ

Olay, Kozlu ilçesindeki Endüstri Meslek Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulda fizik öğretmeni iken psikolojik rahatsızlıklarından dolayı geri hizmete çekilen ve memur olarak görev yapan 34 yaşındaki Ş.Ö., eski kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü 4. sınıf motor bölümü öğrencisi 18 yaşındaki T.T.'nin başına demir çubukla vurdu.

YARALANAN ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRDI

Kafasından yaralanan öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Başından ve kulağından yaralanan T.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ş.Ö. ise Kozlu Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.