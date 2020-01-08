Haberler » Güncel » Eski OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahinoğlu emekliye ayrıldı - Haber

Eski OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahinoğlu emekliye ayrıldı

Eski Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, emekli oldu.

08.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:26Eski OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahinoğlu emekliye ayrıldı
Eski Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, emekli oldu.
Tıp Fakültesinde 38 yıl görev yapan ve yaş haddini doldurduğu için emekliye ayrılan Prof. Dr. Şahinoğlu için veda töreni düzenlendi.
OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, burada yaptığı konuşmada, Şahinoğlu'nun üniversiteye büyük katkı sağladığını söyledi.
Şahinoğlu'nun etrafındakilere önderlik ve ağabeylik yapan bir kişiliği olduğunu aktaran Kuran, "Fakültemize ve üniversitemize yaptığı hizmetler için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Mesleğe ilk başladığımızda 15'inci yıl plaketleri veriliyordu. Bu bile bize çok geliyordu. Hocamız on yıllarca hizmet etti. Emekli olabilmek ve emekli olurken de arkanızda bu kadar dost bırakmak çok kıymetli bir duygu. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum." dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise OMÜ'nün Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olduğuna işaret ederek, "OMÜ'nün buralara gelmesinde hocalarımızın da katkıları çok büyük. Ali Haydar Şahinoğlu üniversitenin bu kadar başarılı olmasında büyük paya sahip. Hocamız sadece üniversitede değil, sosyal anlamda da çok büyük işler üstlendi." ifadesini kullandı.
Daha sonra Başkan Demir, Şahinoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.

Haydar Şahinoğlu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50  MİT tırlarının durdurulması davasında 50 sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber
18:50  Muhammet Mağ'ın "Hiç" adlı sergisi yarın açılacak - Haber
18:50  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüşüyor - Haber
18:48  Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak basın toplantısı( - Haber
18:48  Çavuşoğlu ve lavrov'dan ortak basın toplantısı - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 18:51:27