Haberler » 3. Sayfa » Haber

Eski ortağının önünü araçla kesip, silahla yaraladı

Başkent'te alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı.

03.10.2019 14:46Eski ortağının önünü araçla kesip, silahla yaraladı
Başkent'te alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Aşık Paşa Caddesi'nde 06 BNS 876 plakalı otomobiliyle seyir eden A.Ç.'nin önü eski ortağı T.Ö tarafından 06 AGS 916 plakalı otomobille kesildi. İkili arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.Ö., silahıyla A.Ç.'ye 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri A.Ç.'nin bacağına isabet ederken, diğer kurşun ise aracın kapısına isabet etti. Olayın ardından T.Ö. aracına binerek kaçtı. Etraftaki esnaflar silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaçan T.Ö. ise polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Bu sırada yolda trafik tek taraflı geçişle sağlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Keçiören, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:09 Kavgaya gitmesini engellemeye çalışan eniştesini vurdu
17:04 Aracında 4 farklı sahte basın kartı olan sürücü gözaltına alındı
17:02 İstanbul'da 5 bin litre etil alkol ele geçirildi
16:57 Tokat'a şehit ateşi düştü
16:56 Hadımköy'de trafik kazası: 1 yaralı
16:54 3 zehir taciri uyuşturucu satarken yakalandı
16:53 Kuşadası'nda 8 ayrı suçtan da aranan cezaevi firarisi yakalandı