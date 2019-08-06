Haberler» Güncel» Haber

Eski ortakların kavgası kamerada

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde tekstil firması sahipleri ile eski ortakları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

06.08.2019 14:11 Eski ortakların kavgası kamerada
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde tekstil firması sahipleri ile eski ortakları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün ilçenin Beylerce Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Bir tekstil şirketinin eski ortaklarından A.Ö. (43), ve M.A. (40), içinde bulundukları otomobili, iddiaya göre firma önünde oturan iş yeri sahipleri D.A. (43) ve V.A.'nın (38) üzerine sürdü. D.A. ve V.A. kaçarak kurtulurken, otomobil boş taburelere çarparak durdu. Araçtan inen eski ortaklar ile firma sahipleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İş yerinin içinde ve dışında süren kavgaya bölgedeki trafik polis ekipleri müdahale ederek tarafları yatıştırdı.
Tarafların şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
KAVGA ANI KAMERADA
Bu arada, kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; eski ortaklardan M.A.'nın D.A.'ya kafa atmaya çalıştığı sırada yere düştüğü, saldırıya uğrayan M.A.'nın eski ortağını yumruk attığı, ardından da kavganın büyüdüğü görülüyor.



kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:57   DHA YURT BÜLTENİ-11
14:57   BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
14:56   ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı
14:56   Çin'in güneyinde 12 bin polisle tatbikat
14:55   Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, görevine başladı
14:54   Beylikdüzü Kurban Bayramı'na hazır
14:54   12 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin 626 lira ceza