Haberler » Güncel » Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları birleştirildi - Haber

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları birleştirildi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in Kayseri'de görülen dosyası, Ankara'daki devam eden dosyası ile birleştirildi.

25.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:35Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ davaları birleştirildi
'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in Kayseri'de görülen dosyası, Ankara'daki devam eden dosyası ile birleştirildi.
'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ÖSYM eski Başkanı Ali Demir ve ÖSYM eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen, SEGBİS ile duruşmaya katıldı.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanık Ali Demir'in davasının Ankara'da devam eden dosya ile birleştirilmesine, Pekşen'in ise ayrı olarak yargılanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
(Ali Göç/İHA)

Ali Demir, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 12:50:40