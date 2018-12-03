Eski Otobüsü Seyyar Lokantaya Dönüştürdü

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:00



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:00

Ordulu Musa Elikçi'nin, içine mutfak, masa ve sandalyeler ile televizyon yerleştirerek restorana çevirdiği otobüs ilgi çekiyor.Mesudiye ilçesinin Darıcabaşı Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla ilgilenen 3 çocuk babası Elikçi, evine yakın bölgede lokanta işletmeye karar verdi.Bunun için uygun yer bulamayan Elikçi, Samsun'dan 20 bin liraya 47 yolcu kapasiteli 1998 model otobüs satın aldı.Otobüsün içerisine aynı anda 15 kişinin yemek yiyebileceği masa ve sandalyeler yerleştiren Elikçi, müşterilerin rahat etmesi için televizyon ve soba kurmayı da ihmal etmedi.Eşi Hülya Elikçi ile seyyar lokantada çalışan Musa Elikçi, müşterilerine sabah kahvaltı, gün içinde de köfte, meşrubat ve çay servisinde bulunuyor.Seyyar lokantasını Ordu-Mesudiye yolu güzergahında işleten Musa Elikçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüsün daha önce Samsun'da bir fabrikada işçi taşıma amaçlı kullanıldığını söyledi.Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin Ordu etabında çalışan işçiler başta olmak güzergahı kullanan sürücü ve yolculara hizmet verdiğini belirten Elikçi, "Müşteri potansiyelimiz var. Özellikle yaz aylarında müşteri sayımız daha fazla artıyor. Çok şükür bura sayesinde geçimimizi sağlıyoruz." dedi.Elikçi, müşterilerinin güzel manzara eşliğinde yemek yediğini söyleyerek, "Müşterilerimiz Melet Vadisi seyrederek hoşça vakit geçirebiliyorlar. Kendilerinin rahat etmesi için otobüse LCD ekran televizyon ve üşümemeleri içinde soba kurduk. Halen otobüs yürür vaziyette. İstediğimiz zaman başka yere lokantamızı taşıyabiliriz." şeklinde konuştu.Elikçi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için eşiyle ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını sözlerine ekledi.Müşteriler memnunOtomobilini durdurarak seyyar lokantada yemek yiyen müşterilerden Ahmet Biçer, bölgede böyle bir işletme olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Biçer, "Otobüsün içerisi lokantayı aratmıyor ve hatta daha fazlası var. Herkese bu atmosferi yaşamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.Mehmet Demirel de güzel manzara eşliğinde ve farklı bir ortamda yemek yediklerini kaydederek, işletmeci Musa Elikçi'yi kutladı.Şener Yurttaş da otobüsün güzel dizayn edildiğini ve temiz kullanıldığını belirterek, "Farklı bir ortamda yemek yediğinizi hissedebiliyorsunuz." şeklinde konuştu.