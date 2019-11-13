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Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yurt dışına çıkış izni şartlarını kabul etmedi

Pakistan'da, sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için serbest bırakılan eski Başbakanı Navaz Şerif, hükümet tarafından kendisine sunulan yurt dışına çıkış izni şartlarını kabul etmedi.

13.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:50Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yurt dışına çıkış izni şartlarını kabul etmedi
'da, sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için serbest bırakılan eski Başbakanı Navaz Şerif, hükümet tarafından kendisine sunulan yurt dışına çıkış izni şartlarını kabul etmedi.
Tedavisine yurt dışında devam etmesi için Şerif'in yurt dışına çıkış yasağını kaldırmayı görüşen hükümet, eski Başbakan'dan 7 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 260 bin lira) kefalet ödemesi ve tedavisi tamamlanınca cezasının kalanını yatmak üzere ülkeye dönmeyi taahhüt etmesini istedi.
Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) ismi verilmeyen bir üye, Pakistan medyasına, "Tedavi için Londra'ya gitmesi planlanan Şerif için kati suretle bir ödeme yapılmayacağını hükümete bildirdik. Şerif de bu isteklerin yasa dışı olduğunu ve kendisini serbest bırakan mahkemeye sundukları taahhütlerle uyuşmadığını söyledi." ifadesini kullandı.
Şerif'e mahkemece 8 haftalık tedavi süreci tanındığını belirten parti üyesi, " , kendisini başka bir mahkemenin yerine koyamaz. Şerif'in ailesi, eski Başbakan'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için gerekli yasal yollara başvuracak." dedi.
PML-N Sözcüsü Marriyum Aurangzeb ise yaptığı açıklamada, "Şerif'in serbest bırakılması için zaten kefalet ödendi. Bunlar dışında başka bir para ödenmeyecek." dedi.
Geri dönmeme ihtimaline karşı kimse sorumluluk almak istemiyor
Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, hükümetin ve Meclis Hukuk Komisyonunun konuya yönelik toplantısıyla ilgili, hükümet üyelerinden ve yolsuzluk soruşturmasını yürüten Ulusal Hesap Verme Bürosundan (NAB), Şerif'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karşı çıkanlar bulunduğunu söyledi.
Daha önce yasağı kaldırılan bazı üst düzey kişilerin ülkeye geri dönmediğini hatırlatan Avan, "Çoğunluk yasağın kalkmasından yana olsa da kimse geri dönmeme ihtimaline karşı sorumluluk almak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Avan, Şerif'e izin verilirse bir dönüş takvimi hazırlanması gerektiğini de belirterek, "Şerif, kendi adına Pakistan'da malı bulunmaması nedeniyle kardeşinin ya da çocuklarının mallarına da ipotek konabilmeli." diye konuştu.
Kalp krizi geçirmişti
Hakkında yürütülen Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından geçen sene 7 yıl hapse mahkum edilen Şerif, ekimde dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Şerif'e bağışıklık sisteminin trombositleri yok etmesinden kaynaklı deri altı kanaması teşhisi konmuş ancak eski Başbakan hastanede tedavi görürken bir de kalp krizi geçirmişti.
Mahkemenin görevlendirdiği 6 kişilik doktor heyeti, Şerif'in cezaevine dönmemesine yönelik rapor hazırlarken; eski Başbakan'ın tedavisi için gereken testlerin bir kısmının Pakistan'da yapılamadığını açıklamıştı.
Bu raporun ardından Şerif, hükümlü bulunduğu cezaevinden kefaletle serbest bırakılmış, tutuklu yargılandığı Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise hakkında kefalet ödeyerek tutuksuz yargılanma kararı verilmişti.
Şerif, söz konusu iki dava dışında başka bir davadan ise önce hapis cezası almış ardından adil yargılanmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Şerif bu davadan yargılaması devam ederken, Londra'da tedavi gören eşinin yanındaydı.
Hapis cezası almasıyla ülkesine dönen eski Başbakan'ın eşi ise 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

Navaz Şerif, Pakistan, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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