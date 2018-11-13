Eski Payitahtta Sonbahar

Birçok medeniyete ait kültürel ve tarihi eserleri barındırmasıyla dünyanın en önemli açık hava müzelerinden sayılan, Osmanlı'nın eski başkentlerinden Edirne
'de sonbahar ayrı bir güzellikte yaşanıyor.
Ağaçların yeni bahara kadar yapraklarını dökmesi nedeniyle hazan mevsimi olarak da bilinen sonbaharda doğa kahverengi ve sarının yüzlerce tonuyla kışı karşılıyor.
Ağaçların güz mevsimi renklerinde Balkanlar'ın kokusunu kıvrım kıvrım akarak getiren Meriç
, Tunca
ve Arda nehirlerini selamlamasını izlemek isteyenler mesire alanlarına giderek, kışın soğuk günleri gelmeden, doğanın sunduğu güzelliklerin keyfine varıyor.
Sonbaharda en çok tercih edilen yerlerin başında ise bir film platosunu andıran eski tren garı olarak bilinen şimdiki Güzel Sanatlar Fakültesinin bahçesi yer alıyor. Avrupa
'ya giden trenin sergilendiği ve neoklasik tarzda Mimar Kemallettin tarafından yapılan eski gar binası hazan fonlu fotoğrafların en değişmez stüdyosunu oluşturuyor.
Sarı sonbahar, her ne kadar kara kışın habercisi, hüznün mevsimi olsa da yaşattığı renk cümbüşüyle ve romantizmle insanın ruhunu dinlendirmeye yetiyor.
Sonbaharın sarı hüznü, kent içinden geçen nehirlerin nazlı akışı insanın ruhunu dinlendiriyor.
Edirne