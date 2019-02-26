Eski Pepsi Ceo'su Amazon Yönetim Kuruluna Katıldı

– ABD
merkezli PepsiCo
'nun eski CEO
'su Indra Nooyi
, Amazon
'un yönetim kuruluna katıldı.
Amazon'dan yapılan açıklamada Nooyi'nin denetim komitesinde görev alacağı belirtilirken, Amazon kurulundaki üye sayısı beşi kadın olmak üzere 11'e yükseldi. Amazon, Şubat ayı başında da Starbucks
eski operasyon direktörü Rosalind Brewer'ın da kurula katıldığını duyurmuştu.
Amazon geçen yıl, kuruluna daha fazla kadın ve azınlık grubundan kişilerin eklenmesiyle direktörlerindeki çeşitliliği arttıracağını açıklamıştı. - İstanbul
PepsiCo, CEO, Amazon, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: DHA