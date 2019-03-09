Eski Rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen Vefat Etti

Eski <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hacettepe-universitesi/' title='Hacettepe Üniversitesi'>Hacettepe Üniversitesi</a> Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen hayatını kaybetti.<br><br>Alınan bilgiye göre, dün gece <a class='keyword' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a>'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Özgen, 1999-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinin rektörlüğünü yapmıştı.<br><br>Özgen için pazartesi günü Hacettepe Üniversitesinde tören yapılacak. Özgen'in cenaze namazı ise <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ahmet-hamdi-akseki/' title='Ahmet Hamdi Akseki'>Ahmet Hamdi Akseki</a> Camisi'nde kılınacak.<br><br>Bu arada, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yuksekogretim-kurulu/' title='Yükseköğretim Kurulu'>Yükseköğretim Kurulu</a> (YÖK) Başkanı Prof. Dr. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yekta-sarac/' title='Yekta Saraç'>Yekta Saraç</a> da <a class='keyword' href='/twitter/' title='Twitter'>Twitter</a>'dan eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski YÖK üyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Özgen'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.