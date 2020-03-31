Eski Rektör Prof. Dr. Ülger yaşamını yitirdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) eski rektörlerinden Prof. Dr. Poyraz Ülger yaşamını yitirdi.TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,1992 - 1996 yıllarında rektörlük yapan Ülger'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.Ülger'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Rektör Tabakoğlu, şunları kaydetti:"Hocamız, Rektörlük görevi ve akademik kariyeri boyunca Trakya Üniversitesi'nin gelişmesi, kurumsal anlamda daha da güçlenmesi ve bölgenin en büyük üniversitelerinden biri olması için var gücüyle çalışmış, kurumumuza büyük emek vermiş, önemli değerler katmıştır.Değerli Hocamız Prof. Dr. Poyraz Ülger'in, Trakya Üniversitesi'ne kazandırdığı değerleri yaşatmaya devam edeceğimizi vurgularken, kendisine Allah'tan rahmet ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. "

Kaynak: AA