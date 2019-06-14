14.06.2019 18:40
Haberler»Güncel » Haber

Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım'dan hapis

Eski rektöre

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Mustafa Birincioğlu, 'FETÖ/PDY'ye yardım etmek' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Mustafa Birincioğlu, 'FETÖ/PDY'ye yardım etmek' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, 25 Ekim 2016'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ADÜ eski Rektörü Mustafa Birincioğlu hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Birincioğlu ve avukatı katıldı. Birincioğlu, savunmasında, rektör olarak atanmasının ardından tüm atamaları kanunlar çerçevesinde yaptığını söyledi. Görev süresince hiçbir gruba ya da topluluğa çıkar sağlamadığını savunan Birincioğlu, "Benden hain, silahlı terör örgütü üyesi olmaz. Bunlar iftiradır. Bu durumun düzeltilmesi için yüce adalete sığınıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mustafa Birincioğlu ve avukatının savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Birincioğlu, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Birincioğlu, Aydın, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:22 Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı
19:22 Marmara'da 3,3 büyüklüğünde deprem
19:22 Riad Bajic: Konya benim ikinci evim
19:22 Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın!
19:22 Düzce'deki uyuşturucu operasyonu
19:21 "Biz savunma sanayinde güçlü bir ülkeyiz"
19:20 Üzerine benzin döküp kendisini yaktı, hastanede öldü